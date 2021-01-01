Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 780G vs Helio G88 – что лучше?

Snapdragon 780G против Helio G88

Snapdragon 780G
VS
Helio G88
Snapdragon 780G
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 540K vs 196K
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 780G
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 780G +175%
540126
Helio G88
196635
CPU 161152 65730
GPU 162000 42693
Memory 88725 42099
UX 119299 44322
Total score 540126 196635
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 780G +137%
810
Helio G88
342
Multi-Core Score
Snapdragon 780G +121%
2924
Helio G88
1321

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 642 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 490 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 384 32
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7350-AB MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 780G Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 780G или Snapdragon 765G
2. Snapdragon 780G или Snapdragon 732G
3. Snapdragon 780G или Snapdragon 888
4. Snapdragon 780G или Snapdragon 778G
5. Snapdragon 780G или Snapdragon 768G
6. Helio G88 или Snapdragon 720G
7. Helio G88 или Snapdragon 662
8. Helio G88 или Helio G95
9. Helio G88 или Dimensity 700
10. Helio G88 или Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с Snapdragon 780G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры