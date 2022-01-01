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Snapdragon 8 Gen 1 против A10 Fusion

Snapdragon 8 Gen 1
VS
A10 Fusion
Snapdragon 8 Gen 1
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Показывает в 19.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (4 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 306K
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 28% выше частота процессора (3000 против 2340 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
A10 Fusion

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +240%
1042572
A10 Fusion
306369
CPU 249768 94017
GPU 448381 97270
Memory 172528 40393
UX 166045 72866
Total score 1042572 306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +167%
3794
A10 Fusion
1423
Image compression - 65.95 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 27.5 words/s
Machine learning - 29.55 images/s
Camera shooting - 15.3 images/s
HTML 5 - 1.83 Mnodes/s
SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 8 Gen 1 +211%
8045
A10 Fusion
2585
Stability 56% 62%
Graphics test 48 FPS 15 FPS
Score 8045 2585

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 3000 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 700 Rogue
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 6
Шейдерных блоков 768 196
FLOPS 2236 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Нет
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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