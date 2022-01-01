Snapdragon 8 Gen 1 против A10 Fusion VS Snapdragon 8 Gen 1 A10 Fusion Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Показывает в 19.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Меньший размер транзистора (4 против 16 нанометров)

Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 306K

Более новый - выпущен на 5 лет и 4 месяца позже

Имеет на 4 ядра больше

На 28% выше частота процессора (3000 против 2340 МГц)

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A10 Fusion Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +240% 1042572 A10 Fusion 306369 CPU 249768 94017 GPU 448381 97270 Memory 172528 40393 UX 166045 72866 Total score 1042572 306369 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 8 Gen 1 +56% 1216 A10 Fusion 780 Multi-Core Score Snapdragon 8 Gen 1 +167% 3794 A10 Fusion 1423 Image compression - 65.95 Mpixels/s Face detection - 12.5 images/s Speech recognition - 27.5 words/s Machine learning - 29.55 images/s Camera shooting - 15.3 images/s HTML 5 - 1.83 Mnodes/s SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 +211% 8045 A10 Fusion 2585 Stability 56% 62% Graphics test 48 FPS 15 FPS Score 8045 2585

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 42 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 114 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 40 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A10 Fusion

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 2.34 ГГц – Hurricane

2x 1.05 ГГц – Zephyr Количество ядер 8 4 Частота 3000 МГц 2340 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 1 МБ 3 МБ Кэш L3 4 МБ 4 МБ Техпроцесс 4 нм 16 нм Количество транзисторов - 3.3 млрд. TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 PowerVR GT7600 Архитектура Adreno 700 Rogue Частота GPU 818 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 3 6 Шейдерных блоков 768 196 FLOPS 2236 Гфлопс 115 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек - Объем До 24 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Нет Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X65 Qualcomm MDM9645M Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 4.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2016 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8450 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -