Snapdragon 8 Gen 1 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
41
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Показывает в 19.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (4 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 306K
- Более новый - выпущен на 5 лет и 4 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- На 28% выше частота процессора (3000 против 2340 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|94017
|GPU
|448381
|97270
|Memory
|172528
|40393
|UX
|166045
|72866
|Total score
|1042572
|306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +56%
1216
780
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +167%
3794
1423
|Image compression
|-
|65.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|27.5 words/s
|Machine learning
|-
|29.55 images/s
|Camera shooting
|-
|15.3 images/s
|HTML 5
|-
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|-
|426.85 Krows/s
3DMark
|Stability
|56%
|62%
|Graphics test
|48 FPS
|15 FPS
|Score
|8045
|2585
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|3000 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|3.3 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 700
|Rogue
|Частота GPU
|818 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|6
|Шейдерных блоков
|768
|196
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|-
Опрос
5 (62.5%)
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