Snapdragon 8 Gen 1 против A11 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 1 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Показывает в 6.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 384K

Меньший размер транзистора (4 против 10 нанометров)

Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

На 26% выше частота процессора (3000 против 2390 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +171% 1042572 A11 Bionic 384302 CPU 249768 127124 GPU 448381 119206 Memory 172528 54151 UX 166045 82801 Total score 1042572 384302 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 8 Gen 1 +31% 1216 A11 Bionic 927 Multi-Core Score Snapdragon 8 Gen 1 +62% 3794 A11 Bionic 2341 Image compression - 128.4 Mpixels/s Face detection - 21.9 images/s Speech recognition - 45.2 words/s Machine learning - 39.6 images/s Camera shooting - 24.2 images/s HTML 5 - 3.16 Mnodes/s SQLite - 756.85 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 +126% 8045 A11 Bionic 3566 Stability 56% 62% Graphics test 48 FPS 21 FPS Score 8045 3566

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 42 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 114 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 40 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 1.42 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 4 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 818 МГц - Вычислительных блоков 3 3 Шейдерных блоков 768 - FLOPS 2236 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2017 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8450 APL1W72 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -