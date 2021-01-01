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Snapdragon 8 Gen 1 против A12 Bionic

Snapdragon 8 Gen 1
VS
A12 Bionic
Snapdragon 8 Gen 1
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1003K vs 510K
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 20% выше частота процессора (3000 против 2490 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +97%
1003811
A12 Bionic
510331
CPU 228047 132036
GPU 428067 188351
Memory 175864 77046
UX 171611 112735
Total score 1003811 510331
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 68%
Graphics test - 31 FPS
Score - 5250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 700 -
Частота GPU - 1125 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 32
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 64МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 APL1W81
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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