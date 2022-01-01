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Snapdragon 8 Gen 1 против A12X Bionic

Snapdragon 8 Gen 1
VS
A12X Bionic
Snapdragon 8 Gen 1
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 633K
  • На 20% выше частота процессора (3000 против 2500 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
A12X Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +64%
1042572
A12X Bionic
633999
CPU 249768 -
GPU 448381 -
Memory 172528 -
UX 166045 -
Total score 1042572 633999
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 56% -
Graphics test 48 FPS -
Score 8045 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Adreno 700 -
Частота GPU 818 МГц -
Вычислительных блоков 3 7
Шейдерных блоков 768 -
FLOPS 2236 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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