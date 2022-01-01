Snapdragon 8 Gen 1 против A12X Bionic VS Snapdragon 8 Gen 1 A12X Bionic Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)

Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже

Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 633K

На 20% выше частота процессора (3000 против 2500 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +64% 1042572 A12X Bionic 633999 CPU 249768 - GPU 448381 - Memory 172528 - UX 166045 - Total score 1042572 633999 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 8045 A12X Bionic н/д Stability 56% - Graphics test 48 FPS - Score 8045 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 42 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 114 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 40 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A12X Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 4x 2.5 ГГц – Vortex

4x 1.59 ГГц – Tempest Количество ядер 8 8 Частота 3000 МГц 2500 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 2048 КБ Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 4 нм 7 нм Количество транзисторов - 10 млрд. TDP - 15 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple A12X Bionic GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 818 МГц - Вычислительных блоков 3 7 Шейдерных блоков 768 - FLOPS 2236 Гфлопс 1300 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 31 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Да Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1000 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 350 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Октябрь 2018 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8450 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -