Snapdragon 8 Gen 1 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 633K
- На 20% выше частота процессора (3000 против 2500 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|-
|GPU
|448381
|-
|Memory
|172528
|-
|UX
|166045
|-
|Total score
|1042572
|633999
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1216
1116
Multi-Core Score
3794
A12X Bionic +23%
4656
3DMark
|Stability
|56%
|-
|Graphics test
|48 FPS
|-
|Score
|8045
|-
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|-
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Частота GPU
|818 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|7
|Шейдерных блоков
|768
|-
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|-
Опрос
12 (63.2%)
7 (36.8%)
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