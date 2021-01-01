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Snapdragon 8 Gen 1 против Kirin 985

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Kirin 985
Snapdragon 8 Gen 1
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1003K vs 483K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 16% выше частота процессора (3000 против 2580 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Kirin 985

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +108%
1003811
Kirin 985
483302
CPU 228047 144952
GPU 428067 148941
Memory 175864 84366
UX 171611 100999
Total score 1003811 483302
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +50%
3870
Kirin 985
2587

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test - 12 FPS
Score - 2128

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 7 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 700 Valhall
Частота GPU - 700 МГц
Вычислительных блоков - 8
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 64МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки - До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Апрель 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 Hi6290
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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