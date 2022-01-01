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Snapdragon 8 Gen 1 против Dimensity 700

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Dimensity 700
Snapdragon 8 Gen 1
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Показывает в 9.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1036K vs 334K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Dimensity 700

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +210%
1036699
Dimensity 700
334767
CPU 249768 104604
GPU 448381 83046
Memory 172528 52043
UX 166045 97018
Total score 1036699 334767
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 101.85 Mpixels/s
Face detection - 15 images/s
Speech recognition - 32.9 words/s
Machine learning - 27.9 images/s
Camera shooting - 14.55 images/s
HTML 5 - 2.1 Mnodes/s
SQLite - 543.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 88% 98%
Graphics test 54 FPS 6 FPS
Score 9076 1099

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 37 FPS
[Medium]
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 34 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 6 МБ -
Техпроцесс 4 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 700 Valhall
Частота GPU 818 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 768 32
FLOPS 2236 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 MT6833V/ZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 700

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