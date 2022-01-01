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Snapdragon 8 Gen 1 против Dimensity 930

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Dimensity 930
Snapdragon 8 Gen 1
Dimensity 930

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 930 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Dimensity 930

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 249768 -
GPU 448381 -
Memory 172528 -
UX 166045 -
Total score 1033421 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 56% -
Graphics test 48 FPS -
Score 8045 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 930

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 IMG BXM-8-256
Архитектура Adreno 700 PowerVR B-Series
Частота GPU 818 МГц -
Вычислительных блоков 3 -
Шейдерных блоков 768 -
FLOPS 2236 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Май 2022 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 930

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