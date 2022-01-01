Snapdragon 8 Gen 1 против Dimensity 930
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Dimensity 930 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|-
|GPU
|448381
|-
|Memory
|172528
|-
|UX
|166045
|-
|Total score
|1033421
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +50%
1202
799
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +36%
3757
2763
3DMark
|Stability
|56%
|-
|Graphics test
|48 FPS
|-
|Score
|8045
|-
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 930
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|IMG BXM-8-256
|Архитектура
|Adreno 700
|PowerVR B-Series
|Частота GPU
|818 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|-
|Шейдерных блоков
|768
|-
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 930
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1