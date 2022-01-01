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Snapdragon 8 Gen 1 против Helio G80

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Helio G80
Snapdragon 8 Gen 1
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Показывает в 41 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4.4 раз) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 235K
  • В 3.8 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 13.41 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 50% выше частота процессора (3000 против 2000 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Helio G80

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +343%
1042572
Helio G80
235590
CPU 249768 66816
GPU 448381 53195
Memory 172528 44029
UX 166045 69507
Total score 1042572 235590
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +244%
1216
Helio G80
353
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +190%
3794
Helio G80
1307
Image compression - 79.2 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 23.4 words/s
Machine learning - 17.4 images/s
Camera shooting - 8.63 images/s
HTML 5 - 1.53 Mnodes/s
SQLite - 416 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 8 Gen 1 +1078%
8045
Helio G80
683
Stability 56% 98%
Graphics test 48 FPS 4 FPS
Score 8045 683

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 30 FPS
[Low]
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 53 FPS
[Medium]
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 700 Bifrost
Частота GPU 818 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 768 32
FLOPS 2236 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Февраль 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 MT6769T
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт MediaTek Helio G80

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