Snapdragon 8 Gen 1 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Показывает в 41 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 4.4 раз) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 235K
- В 3.8 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 13.41 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (4 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 50% выше частота процессора (3000 против 2000 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G80
- Выше частота графического ускорителя (на 16%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|66816
|GPU
|448381
|53195
|Memory
|172528
|44029
|UX
|166045
|69507
|Total score
|1042572
|235590
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +244%
1216
353
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +190%
3794
1307
|Image compression
|-
|79.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.9 images/s
|Speech recognition
|-
|23.4 words/s
|Machine learning
|-
|17.4 images/s
|Camera shooting
|-
|8.63 images/s
|HTML 5
|-
|1.53 Mnodes/s
|SQLite
|-
|416 Krows/s
3DMark
|Stability
|56%
|98%
|Graphics test
|48 FPS
|4 FPS
|Score
|8045
|683
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|30 FPS
[Low]
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|53 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[High]
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Adreno 700
|Bifrost
|Частота GPU
|818 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|768
|32
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8450
|MT6769T
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Сайт MediaTek Helio G80
Опрос
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