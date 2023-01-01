Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 680 – что лучше?

Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 680

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Snapdragon 680
Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 680

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Набирает существенно больше (в 3.9 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1044K vs 268K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (3000 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Snapdragon 680

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +289%
1044791
Snapdragon 680
268784
CPU 249768 82218
GPU 448381 50002
Memory 172528 67147
UX 166045 69303
Total score 1044791 268784
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 192.4 Mpixels/s -
Face detection 36 images/s -
Speech recognition 81.2 words/s -
Machine learning 83.7 images/s -
Camera shooting 38.7 images/s -
HTML 5 4.24 Mnodes/s -
SQLite 1140 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 57% 99%
Graphics test 53 FPS 2 FPS
Score 8933 442

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Low]
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 23 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 65 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 62 FPS
[Medium]
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 26 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 680

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 6 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Adreno 610
Архитектура Adreno 700 Adreno 600
Частота GPU 818 МГц 1114 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 768 96
FLOPS 2236 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 SM6225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 680

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
10 (76.9%)
3 (23.1%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Apple A15 Bionic и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
2. Qualcomm Snapdragon 865 и Snapdragon 8 Gen 1
3. Google Tensor G2 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
4. Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
5. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1
6. Qualcomm Snapdragon 695 и Snapdragon 680
7. MediaTek Helio G88 и Qualcomm Snapdragon 680
8. MediaTek Helio G96 и Qualcomm Snapdragon 680
9. MediaTek Helio G85 и Qualcomm Snapdragon 680
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 680 с Snapdragon 8 Gen 1, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры