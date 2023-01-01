Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 680
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Набирает существенно больше (в 3.9 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1044K vs 268K
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (3000 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Выше частота графического ускорителя (на 36%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|82218
|GPU
|448381
|50002
|Memory
|172528
|67147
|UX
|166045
|69303
|Total score
|1044791
|268784
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +240%
1283
377
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +145%
3845
1568
|Image compression
|192.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|36 images/s
|-
|Speech recognition
|81.2 words/s
|-
|Machine learning
|83.7 images/s
|-
|Camera shooting
|38.7 images/s
|-
|HTML 5
|4.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|1140 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|57%
|99%
|Graphics test
|53 FPS
|2 FPS
|Score
|8933
|442
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|59 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Low]
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|23 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|65 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|62 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|26 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 680
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 700
|Adreno 600
|Частота GPU
|818 МГц
|1114 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|768
|96
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8450
|SM6225
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
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