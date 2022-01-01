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Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 695

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Snapdragon 695
Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 695

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1042K vs 403K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Snapdragon 695

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +159%
1042572
Snapdragon 695
403219
CPU 249768 127121
GPU 448381 99172
Memory 172528 63008
UX 166045 112511
Total score 1042572 403219
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 56% 99%
Graphics test 48 FPS 7 FPS
Score 8045 1206

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 66 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Low]
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 24 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 67 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 57 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 19 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 42 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 695

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Adreno 619
Архитектура Adreno 700 Adreno 600
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
Вычислительных блоков 3 -
Шейдерных блоков 768 128
FLOPS 2236 Гфлопс 536 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 SM6375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 695

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