Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 732G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- На 3 МБ больше кэша третьего уровня
- В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1010K vs 345K
- Меньший размер транзистора (4 против 8 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (3000 против 2300 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|229138
|101696
|GPU
|438172
|92391
|Memory
|172155
|54702
|UX
|168167
|96441
|Total score
|1010143
|345550
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +116%
1221
565
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +113%
3812
1792
|Image compression
|-
|108.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.8 images/s
|Speech recognition
|-
|26.7 words/s
|Machine learning
|-
|25.8 images/s
|Camera shooting
|-
|15.6 images/s
|HTML 5
|-
|1.58 Mnodes/s
|SQLite
|-
|549.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1115
Игры
|PUBG Mobile
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|36 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|38 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|63 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|61 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|34 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco X3 NFC
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 732G
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Adreno 618
|Архитектура
|Adreno 700
|Adreno 600
|Частота GPU
|818 МГц
|810 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|768
|128
|FLOPS
|-
|435 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Hexagon 688
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Август 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8450
|SM7150-AC
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Сайт Qualcomm Snapdragon 732G
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