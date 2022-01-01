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Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 732G

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 732G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1010K vs 345K
  • Меньший размер транзистора (4 против 8 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (3000 против 2300 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Snapdragon 732G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +192%
1010143
Snapdragon 732G
345550
CPU 229138 101696
GPU 438172 92391
Memory 172155 54702
UX 168167 96441
Total score 1010143 345550
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 108.4 Mpixels/s
Face detection - 13.8 images/s
Speech recognition - 26.7 words/s
Machine learning - 25.8 images/s
Camera shooting - 15.6 images/s
HTML 5 - 1.58 Mnodes/s
SQLite - 549.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1115

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 46 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 36 FPS
[Ultra]
Fortnite - 38 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 63 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 61 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco X3 NFC
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 4 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Adreno 618
Архитектура Adreno 700 Adreno 600
Частота GPU 818 МГц 810 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 768 128
FLOPS - 435 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Hexagon 688
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Август 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

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