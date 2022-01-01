Snapdragon 8 Gen 2 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
70
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
56
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
68
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 527K
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 29% выше частота процессора (3200 против 2490 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|143402
|GPU
|-
|186891
|Memory
|-
|91638
|UX
|-
|107048
|Total score
|1199988
|527034
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2 +32%
1475
1116
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2 +73%
4993
2892
|Image compression
|-
|131.35 Mpixels/s
|Face detection
|-
|17.45 images/s
|Speech recognition
|-
|70.4 words/s
|Machine learning
|-
|58.9 images/s
|Camera shooting
|-
|17.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.17 Mnodes/s
|SQLite
|-
|670.45 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|68%
|Graphics test
|-
|31 FPS
|Score
|12708
|5242
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A12 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 740
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Частота GPU
|-
|1125 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|32
|Шейдерных блоков
|-
|256
|FLOPS
|-
|560 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X70
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8550-AB
|APL1W81
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|-
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