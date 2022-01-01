Snapdragon 8 Gen 2 против A12 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 2 A12 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 527K

Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже

Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Имеет на 2 ядра больше

На 29% выше частота процессора (3200 против 2490 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 2 +128% 1199988 A12 Bionic 527034 CPU - 143402 GPU - 186891 Memory - 91638 UX - 107048 Total score 1199988 527034 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 8 Gen 2 +32% 1475 A12 Bionic 1116 Multi-Core Score Snapdragon 8 Gen 2 +73% 4993 A12 Bionic 2892 Image compression - 131.35 Mpixels/s Face detection - 17.45 images/s Speech recognition - 70.4 words/s Machine learning - 58.9 images/s Camera shooting - 17.75 images/s HTML 5 - 3.17 Mnodes/s SQLite - 670.45 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 2 +142% 12708 A12 Bionic 5242 Stability - 68% Graphics test - 31 FPS Score 12708 5242

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A12 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3

4x 2.8 ГГц – Cortex-A715

3x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 2.49 ГГц – Vortex

4x 1.6 ГГц – Tempest Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 2490 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 7 нм Количество транзисторов - 6.9 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 740 Apple A12 Bionic GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU - 1125 МГц Вычислительных блоков - 32 Шейдерных блоков - 256 FLOPS - 560 Гфлопс Версия Vulcan 1.3 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Частота памяти 4200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети Модем Snapdragon X70 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1000 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 7 5 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2018 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8550-AB APL1W81 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -