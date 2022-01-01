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Snapdragon 8 Gen 2 против A12 Bionic

Snapdragon 8 Gen 2
VS
A12 Bionic
Snapdragon 8 Gen 2
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 527K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 29% выше частота процессора (3200 против 2490 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 2
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 2 +128%
1199988
A12 Bionic
527034
CPU - 143402
GPU - 186891
Memory - 91638
UX - 107048
Total score 1199988 527034
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 8 Gen 2 +142%
12708
A12 Bionic
5242
Stability - 68%
Graphics test - 31 FPS
Score 12708 5242

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 740 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 700 -
Частота GPU - 1125 МГц
Вычислительных блоков - 32
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 4200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Snapdragon X70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 7 5
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8550-AB APL1W81
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -

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