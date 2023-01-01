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Snapdragon 8 Gen 2 против Dimensity 7050

Snapdragon 8 Gen 2
VS
Dimensity 7050
Snapdragon 8 Gen 2
Dimensity 7050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (с графикой Adreno 740) и MediaTek Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Показывает в 5.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1286K vs 554K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 2
vs
Dimensity 7050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 2 +132%
1286157
Dimensity 7050
554261
CPU 265523 144109
GPU 579772 140847
Memory 236450 126627
UX 199190 139513
Total score 1286157 554261
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 251.3 Mpixels/s -
Face detection 46.2 images/s -
Speech recognition 122.9 words/s -
Machine learning 114.1 images/s -
Camera shooting 51.7 images/s -
HTML 5 5.81 Mnodes/s -
SQLite 1510 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 64% -
Graphics test 72 FPS 13 FPS
Score 12157 2294

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 90 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 56 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 118 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 120 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
1116 x 2480		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 7050

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
2x 2.8 ГГц – Cortex-A710
3x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 6.3 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 740 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 700 Valhall 2
Частота GPU 680 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS 3481 Гфлопс 686 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 64 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon MediaTek APU 550
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 7 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Май 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8550-AB MT6877 MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 7050

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