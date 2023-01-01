Snapdragon 8 Gen 2 против Dimensity 7050
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (с графикой Adreno 740) и MediaTek Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Показывает в 5.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1286K vs 554K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|265523
|144109
|GPU
|579772
|140847
|Memory
|236450
|126627
|UX
|199190
|139513
|Total score
|1286157
|554261
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2 +76%
1492
846
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2 +117%
5010
2304
|Image compression
|251.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|46.2 images/s
|-
|Speech recognition
|122.9 words/s
|-
|Machine learning
|114.1 images/s
|-
|Camera shooting
|51.7 images/s
|-
|HTML 5
|5.81 Mnodes/s
|-
|SQLite
|1510 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|64%
|-
|Graphics test
|72 FPS
|13 FPS
|Score
|12157
|2294
Игры
|PUBG Mobile
|90 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|118 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|120 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
1116 x 2480
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 7050
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
2x 2.8 ГГц – Cortex-A710
3x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|6.3 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 740
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 700
|Valhall 2
|Частота GPU
|680 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|3481 Гфлопс
|686 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 64 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|MediaTek APU 550
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X70
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 10000 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3500 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Май 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8550-AB
|MT6877 MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Сайт MediaTek Dimensity 7050
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