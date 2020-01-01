Snapdragon 801 против Kirin 650
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
16
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
21
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 56%)
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 65K vs 62K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
156
Kirin 650 +8%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
573
Kirin 650 +42%
812
AnTuTu Benchmark 8
62293
Kirin 650 +6%
65792
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2500 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 300
|Midgard
|Частота GPU
|578 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|148 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8974AC
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|-
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