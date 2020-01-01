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Snapdragon 801 против Kirin 655

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 18% выше частота процессора (2500 против 2120 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 56%)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 66K vs 62K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 801
156
Kirin 655 +11%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801
573
Kirin 655 +48%
850
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Kirin 655 +7%
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 578 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 148 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Декабрь 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 -

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Комментарии

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