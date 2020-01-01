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Snapdragon 801 против Helio A22

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 80K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Helio A22 +29%
80259

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 32 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 578 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 148 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8974AC MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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