Snapdragon 801 против Helio A22
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
- На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio A22
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 80K vs 62K
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
156
Helio A22 +4%
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801 +5%
573
544
AnTuTu Benchmark 8
62293
Helio A22 +29%
80259
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2500 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|32 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 300
|Rogue
|Частота GPU
|578 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|148 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8974AC
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт MediaTek Helio A22
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