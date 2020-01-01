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Snapdragon 801 против Helio P22

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801
573
Helio P22 +32%
756
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Helio P22 +58%
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 578 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 148 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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