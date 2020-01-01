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Snapdragon 801 против Helio P23

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801
573
Helio P23 +50%
859
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Helio P23 +66%
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Mali-G71 MP2
Архитектура Adreno 300 Bifrost
Частота GPU 578 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 148 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1500 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Август 2017 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8974AC MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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