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Snapdragon 801 против Helio P35

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801
573
Helio P35 +71%
978
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Helio P35 +58%
98266

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 578 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 148 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8974AC MT6765
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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