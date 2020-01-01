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Snapdragon 801 против Helio X20

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 19% выше частота процессора (2500 против 2100 МГц
  • Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 62K
  • Меньший размер транзистора (20 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 35%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 801
156
Helio X20 +70%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801
573
Helio X20 +42%
815
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Helio X20 +50%
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 10
Частота 2500 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 20 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 3 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 578 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 148 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Май 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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