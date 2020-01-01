Snapdragon 801 против MediaTek MT6737
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 4.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 92% выше частота процессора (2500 против 1300 МГц
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 62K vs 41K
Преимущества MediaTek MT6737
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 801 +21%
156
129
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801 +32%
573
435
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801 +50%
62293
41657
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и MediaTek MT6737
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2500 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|6 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|Mali-T720 MP2
|Архитектура
|Adreno 300
|Midgard
|Частота GPU
|578 МГц
|500-650 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|148 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|640 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 4.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|1280 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6169
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8974AC
|MT6737
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт MediaTek MT6737
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1