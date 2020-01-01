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Snapdragon 801 против MediaTek MT6737

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
MediaTek MT6737
MediaTek MT6737

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 4.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 92% выше частота процессора (2500 против 1300 МГц
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 62K vs 41K
Преимущества MediaTek MT6737
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801 +50%
62293
MediaTek MT6737
41657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и MediaTek MT6737

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2500 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.
TDP 6 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Mali-T720 MP2
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 578 МГц 500-650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 148 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 4.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1280 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6169
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Январь 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC MT6737
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek MT6737

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Комментарии

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