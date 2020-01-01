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Snapdragon 801 против MediaTek MT6739

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 67% выше частота процессора (2500 против 1500 МГц
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 62K vs 49K
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801 +25%
62293
MediaTek MT6739
49876

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2500 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 PowerVR GE8100
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 578 МГц 570 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 128 16
FLOPS 148 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8974AC MT6739
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт MediaTek MT6739

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Комментарии

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