Snapdragon 801 против MediaTek MT6739
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 67% выше частота процессора (2500 против 1500 МГц
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 62K vs 49K
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 801 +50%
156
104
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801 +63%
573
351
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801 +25%
62293
49876
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и MediaTek MT6739
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2500 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Adreno 300
|Rogue
|Частота GPU
|578 МГц
|570 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|128
|16
|FLOPS
|148 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8974AC
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт MediaTek MT6739
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1