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Snapdragon 801 против Snapdragon 425

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 6.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
  • На 79% выше частота процессора (2500 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Более новый - выпущен на 1 год позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 801 +56%
70159
Snapdragon 425
44910
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2500 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 128 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 308
Архитектура Adreno 300 Adreno 300
Частота GPU 578 МГц 500 МГц
Количество ALU 128 24
FLOPS 148 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8974AC MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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