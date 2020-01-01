Snapdragon 801 против Snapdragon 429
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 801 (с графикой Adreno 330) и Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- На 28% выше частота процессора (2500 против 1950 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 28%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 82K vs 62K
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
156
Snapdragon 429 +8%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 801 +3%
573
556
AnTuTu Benchmark 8
62293
Snapdragon 429 +32%
82250
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 429
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2500 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 300
|Adreno 500
|Частота GPU
|578 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|148 Гфлопс
|48.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8974AC
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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