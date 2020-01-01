Snapdragon 801 против Snapdragon 435
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- На 79% выше частота процессора (2500 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 28%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Имеет на 4 ядра больше
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 801 +37%
70159
51164
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Geekbench 5 (многоядерный)
585
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2500 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 300
|Adreno 500
|Частота GPU
|578 МГц
|450 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|148 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8974AC
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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