Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 801 vs Snapdragon 439 – что лучше?

Snapdragon 801 против Snapdragon 439

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 505
Архитектура Adreno 300 Adreno 500
Частота GPU 578 МГц 450 МГц
Количество ALU 128 96
FLOPS 148 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8974AC SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (50%)
5 (50%)
Всего проголосовало: 10

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 439 с Snapdragon 801, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях