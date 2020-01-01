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Snapdragon 801 против Snapdragon 636

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 39% выше частота процессора (2500 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 509
Архитектура Adreno 300 Adreno 500
Частота GPU 578 МГц 720 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 148 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Октябрь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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