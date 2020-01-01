Snapdragon 801 против Snapdragon 636
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- На 39% выше частота процессора (2500 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
AnTuTu Benchmark 8
148783
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2500 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|Adreno 509
|Архитектура
|Adreno 300
|Adreno 500
|Частота GPU
|578 МГц
|720 МГц
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|148 Гфлопс
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Октябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8974AC
|SDM636
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
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