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Snapdragon 801 против Snapdragon 652

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 39% выше частота процессора (2500 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Более новый - выпущен на позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 62K
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Snapdragon 652 +58%
98420

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 510
Архитектура Adreno 300 Adreno 500
Частота GPU 578 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 148 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Февраль 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC MSM8976
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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