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Snapdragon 801 против Snapdragon 665

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 665

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 145K vs 62K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Snapdragon 665 +134%
145850

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 11 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 610
Архитектура Adreno 300 Adreno 600
Частота GPU 578 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 148 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SM6125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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