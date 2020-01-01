Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 801 vs Snapdragon 670 – что лучше?

Snapdragon 801 против Snapdragon 670

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Более новый - выпущен на 4 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 10 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 615
Архитектура Adreno 300 Adreno 600
Частота GPU 578 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 148 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Август 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SDM670
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 670 с Snapdragon 801, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях