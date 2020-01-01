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Snapdragon 801 против Snapdragon 710

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 10 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 616
Архитектура Adreno 300 Adreno 600
Частота GPU 578 МГц 750 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 148 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем - X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SDM710
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 710

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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