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Snapdragon 801 против Snapdragon 720G

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 6 лет позже
  • Набирает существенно больше (в 4.5 раз) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 62K
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Snapdragon 720G +351%
281004

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 28 нм 8 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 618
Архитектура Adreno 300 Adreno 600
Частота GPU 578 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 148 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SM7125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

Опрос

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10. Kirin 980 или Snapdragon 720G

Комментарии

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