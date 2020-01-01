Snapdragon 801 против Snapdragon 730
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Выше частота графического ускорителя (на 16%)
- На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Более новый - выпущен на 5 лет и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1799
AnTuTu Benchmark 8
252629
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Krait
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2500 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 330
|Adreno 618
|Архитектура
|Adreno 300
|Adreno 600
|Частота GPU
|578 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|148 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 2048
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2014 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8974AC
|SM7150-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
Опрос
2 (20%)
8 (80%)
Всего проголосовало: 10
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