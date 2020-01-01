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Snapdragon 801 против Snapdragon 730G

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 730G
Snapdragon 730G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 730G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 2 месяца позже
  • Набирает существенно больше (в 4.5 раз) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 62K
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Snapdragon 730G +354%
283112

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 730G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 8 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 618
Архитектура Adreno 300 Adreno 600
Частота GPU 578 МГц 575 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 148 Гфлопс 422 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 688
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SM7150-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 730G

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Комментарии

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