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Snapdragon 801 против Snapdragon 765G

Snapdragon 801
Snapdragon 801
VS
Snapdragon 765G
Snapdragon 765G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 765G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 5.1 раз) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 62K
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 801
62293
Snapdragon 765G +406%
315356

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 801 и Snapdragon 765G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Krait 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2500 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 28 нм 7 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 330 Adreno 620
Архитектура Adreno 300 Adreno 600
Частота GPU 578 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 128 192
FLOPS 148 Гфлопс 582 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 2048 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2014 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8974AC SM7250-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 801 Сайт Qualcomm Snapdragon 765G

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Комментарии

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