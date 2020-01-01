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Snapdragon 820 против A11 Bionic

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 53% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2390 против 2150 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820
324
A11 Bionic +190%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820
809
A11 Bionic +190%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
н/д
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 4 6
Частота 2150 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 624 МГц -
Ядер - 3
Количество ALU 256 -
FLOPS 498 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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