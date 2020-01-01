Snapdragon 820 против A11 Bionic
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
59
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Показывает на 53% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2390 против 2150 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
A11 Bionic +190%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
809
A11 Bionic +190%
2346
AnTuTu Benchmark 8
н/д
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|4
|6
|Частота
|2150 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|624 МГц
|-
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|498 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|-
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 820 и Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 820 и Snapdragon 845
- Qualcomm Snapdragon 820 и HiSilicon Kirin 710
- Qualcomm Snapdragon 820 и Snapdragon 710
- Qualcomm Snapdragon 820 и Snapdragon 665
- Apple A11 Bionic и Qualcomm Snapdragon 855
- Apple A11 Bionic и Qualcomm Snapdragon 730
- Apple A11 Bionic и A13 Bionic
- Apple A11 Bionic и Qualcomm Snapdragon 625
- Apple A11 Bionic и A12X Bionic