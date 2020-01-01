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Snapdragon 820 против A14 Bionic

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 4.7 раз) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 130K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 39% выше частота процессора (2990 против 2150 МГц
  • На 43% выше пропускная способность памяти (42.7 против 29.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820
322
A14 Bionic +398%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820
817
A14 Bionic +377%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
A14 Bionic +366%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 4 6
Частота 2150 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 11.8 млрд.
TDP 11 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 624 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 498 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 -

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