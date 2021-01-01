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Snapdragon 820 против A15 Bionic

Snapdragon 820
VS
A15 Bionic
Snapdragon 820
A15 Bionic

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 270K
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 49% выше частота процессора (3200 против 2150 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 820
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 820
270048
A15 Bionic +201%
812406
CPU 71915 216265
GPU 90703 339795
Memory 44715 112472
UX 58026 133063
Total score 270048 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 820
320
A15 Bionic +447%
1750
Multi-Core Score
Snapdragon 820
816
A15 Bionic +479%
4728
Image compression 48 Mpixels/s -
Face detection 8.36 images/s -
Speech recognition 19.45 words/s -
Machine learning 17 images/s -
Camera shooting 10.75 images/s -
HTML 5 0.68 Mnodes/s -
SQLite 231.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 4 6
Частота 2150 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 15 млрд.
TDP 11 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 624 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 498 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 -

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Комментарии

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