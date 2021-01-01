Snapdragon 820 против A15 Bionic
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Apple A15 Bionic
- Более новый - выпущен на 5 лет и 11 месяцев позже
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 270K
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 49% выше частота процессора (3200 против 2150 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|71915
|216265
|GPU
|90703
|339795
|Memory
|44715
|112472
|UX
|58026
|133063
|Total score
|270048
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
320
A15 Bionic +447%
1750
Multi-Core Score
816
A15 Bionic +479%
4728
|Image compression
|48 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.36 images/s
|-
|Speech recognition
|19.45 words/s
|-
|Machine learning
|17 images/s
|-
|Camera shooting
|10.75 images/s
|-
|HTML 5
|0.68 Mnodes/s
|-
|SQLite
|231.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|4
|6
|Частота
|2150 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|11 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|624 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|5
|Шейдерных блоков
|256
|-
|FLOPS
|498 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|-
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1