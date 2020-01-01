Snapdragon 820 против Kirin 710A
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 60%)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 160K vs 130K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
322
323
Geekbench 5 (многоядерный)
817
Kirin 710A +43%
1170
AnTuTu Benchmark 8
130512
Kirin 710A +23%
160009
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Kirin 710A
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Mali-G51
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|624 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|256
|64
|FLOPS
|498 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|-
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