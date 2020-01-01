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Snapdragon 820 против Kirin 710A

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 160K vs 130K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820
817
Kirin 710A +43%
1170
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Kirin 710A +23%
160009

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 624 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 498 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 -

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Комментарии

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