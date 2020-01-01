Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 930 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.