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Snapdragon 820 против Kirin 955

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 16% выше пропускная способность памяти (29.8 против 25.6 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • На 16% выше частота процессора (2500 против 2150 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 820 +21%
152625
Kirin 955
125869
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820
809
Kirin 955 +37%
1112

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 624 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 498 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Апрель 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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