Snapdragon 820 против Kirin 970
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Показывает на 44% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- На 10% выше частота процессора (2360 против 2150 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Kirin 970 +21%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
809
Kirin 970 +72%
1392
AnTuTu Benchmark 8
н/д
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|624 МГц
|746 МГц
|Ядер
|-
|12
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|498 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6
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