Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 820 vs Helio A22 – что лучше?

Snapdragon 820 против Helio A22

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 820 (с графикой Adreno 530) и MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 11.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 130K vs 80K
  • На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820 +98%
322
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820 +50%
817
Helio A22
544
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820 +63%
130512
Helio A22
80259

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2150 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 624 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 498 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт MediaTek Helio A22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 820 и Qualcomm Snapdragon 730
2. Qualcomm Snapdragon 820 и Qualcomm Snapdragon 730G
3. Qualcomm Snapdragon 820 и Qualcomm Snapdragon 765G
4. Qualcomm Snapdragon 820 и Qualcomm Snapdragon 855
5. Qualcomm Snapdragon 820 и HiSilicon Kirin 970
6. MediaTek Helio A22 и Qualcomm Snapdragon 665
7. MediaTek Helio A22 и Qualcomm Snapdragon 450
8. MediaTek Helio A22 и MediaTek Helio G35
9. MediaTek Helio A22 и HiSilicon Kirin 655

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A22 с Snapdragon 820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях