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Snapdragon 820 против Helio G95

Snapdragon 820
VS
Helio G95
Snapdragon 820
Helio G95

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 5% выше частота процессора (2150 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 303K vs 168K
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 820
vs
Helio G95

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 820
168785
Helio G95 +80%
303591
CPU 63233 97589
GPU 56800 86889
Memory 26215 56527
UX 23240 59351
Total score 168785 303591

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 820
322
Helio G95 +60%
516
Multi-Core Score
Snapdragon 820
813
Helio G95 +99%
1619
Image compression 48 Mpixels/s -
Face detection 8.36 images/s -
Speech recognition 19.45 words/s -
Machine learning 17 images/s -
Camera shooting 10.75 images/s -
HTML 5 0.68 Mnodes/s -
SQLite 231.4 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[High]
Genshin Impact - 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 624 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 498 Гфлопс 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт MediaTek Helio G95

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