Snapdragon 820 против Helio G95
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 5% выше частота процессора (2150 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
- Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 303K vs 168K
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|63233
|97589
|GPU
|56800
|86889
|Memory
|26215
|56527
|UX
|23240
|59351
|Total score
|168785
|303591
GeekBench 5
Single-Core Score
322
Helio G95 +60%
516
Multi-Core Score
813
Helio G95 +99%
1619
|Image compression
|48 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.36 images/s
|-
|Speech recognition
|19.45 words/s
|-
|Machine learning
|17 images/s
|-
|Camera shooting
|10.75 images/s
|-
|HTML 5
|0.68 Mnodes/s
|-
|SQLite
|231.4 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|624 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|256
|64
|FLOPS
|498 Гфлопс
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|Сайт MediaTek Helio G95
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