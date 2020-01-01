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Snapdragon 820 против Helio P20

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Helio P20
Helio P20

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 14.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 12.8 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • На 7% выше частота процессора (2300 против 2150 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 820 +85%
152625
Helio P20
82613
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820 +89%
324
Helio P20
171
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-T880 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 624 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 498 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 MT6757
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт MediaTek Helio P20

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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