Snapdragon 820 против Helio P35
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Показывает в 11.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 130K vs 98K
Преимущества MediaTek Helio P35
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 7% выше частота процессора (2300 против 2150 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820 +89%
322
170
Geekbench 5 (многоядерный)
817
Helio P35 +20%
978
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820 +33%
130512
98266
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio P35
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|624 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|64
|FLOPS
|498 Гфлопс
|44.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|Сайт MediaTek Helio P35
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