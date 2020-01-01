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Snapdragon 820 против Helio P90

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Helio P90
Helio P90

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 223K vs 130K
  • Выше частота графического ускорителя (на 55%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820
322
Helio P90 +22%
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 820
817
Helio P90 +84%
1501
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Helio P90 +71%
223094

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR GM9446
Архитектура Adreno 500 PowerVR Rogue
Частота GPU 624 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 256 12
FLOPS 498 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Ноябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 MT6779
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт MediaTek Helio P90

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Комментарии

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