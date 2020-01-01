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Snapdragon 820 против Helio X20

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 12.8 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 130K vs 93K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820 +22%
322
Helio X20
265
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820 +40%
130512
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 10
Частота 2150 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 624 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 498 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Май 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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