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Snapdragon 820 против Snapdragon 429

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 820 (с графикой Adreno 530) и Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 10.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.7 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 130K vs 82K
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • На 10% выше частота процессора (2150 против 1950 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820 +59%
130512
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2150 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 624 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 256 96
FLOPS 498 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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